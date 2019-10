FRF anunta numele tarii in care nationala Romaniei nu va mai juca niciodata

Ziare.

Federatia Romana de Fotbal promoveaza egalitatea de sanse si interzice orice forma de discriminare in fotbal, promovand si pretuind valorile fundamentale care fac din acest sport un fenomen global, menit sa ofere spectacol si bucurie comunitatilor de pretutindeni.In acest context, avand in vedere parteneriatul dintre FRF si Federatia de Fotbal din Iran incheiat in 2017, decidem ca niciun lot reprezentativ al Romaniei de fotbal, fotbal feminin sau futsal, sa nu dispute vreo partida, indiferent de caracterul acesteia, pe teritoriul statului Iran, cata vreme se mentine discriminarea femeilor prin interzicerea accesului acestora pe stadioane.Dorinta comuna de promovare a fotbalului ca instrument de cooperare a fundamentat intentia acestui parteneriat si consideram ca accesul fiecaruia la spectacolul sportiv, indiferent de varsta, sex, nationalitate sau orientare religioasa, trebuie sa reprezinte permanent o conditie esentiala pentru dezvoltarea fotbalului.