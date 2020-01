FRF cere ajutorul unui antrenor renumit: "Ii face placere sa-l ajute pe Mirel Radoi"

Ziare.

Mircea Lucescu il va sfatui pe Mirel Radoi la pregatirea meciului cu nordicii."Mirel Radoi are deja un plan facut. Va avea discutii cu cei care cunosc foarte bine nationala Islandei. O sa ne intalnim cu Mircea Lucescu. Am vorbit cu el si o sa ne vedem sa ne spuna cum a simtit nationala Islandei. Urmeaza sa stabilim cand ne vedem. O sa stam putin de vorba cu el. Si eu si Mirel. E altceva cand ii simti direct", a dezvaluit Stoichita la Digi Sport Matinal "Lucescu simte fotbalul intr-un mod deosebit. A primit foarte bine. Nici nu a ezitat. Extraordinar. Era bucuros ca poate sa ajute. Am stat de vorba cu el si era incantat. El a fost asa intotdeauna. Ii face placere sa-l ajute pe Mirel Radoi", a completat acesta.Barajul pentru EURO 2020 dintre Islanda si Romania se va disputa pe 26 martie, la Reykjavik.Castigatoarea va intalni, apoi, invingatoarea celeilalte semifinale, in care se intalnesc Bulgaria si Ungaria.