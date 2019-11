FRF, criticata vehement dupa numirea lui Mirel Radoi: Nu merita sa antreneze Romania

Ziare.

Fostul atacant spune ca Radoi nu merita sa antreneze echipa nationala deoarece nu are valoarea si experianta necesare."Sunt un sustinator al meritocratiei. Dupa parerea mea este o alegere nu foarte buna a Federatiei. Este un antrenor care nu are experienta, care nu merita momentan sa antreneze echipa nationala, deci nu sunt deloc convins de aceasta alegere. Eu cred ca este o alegere total gresita.Sunt pentru meritocratie. Nu este o alegere buna. Acest mixt de jucatori tineri si jucatori experiemntati treebuie sa fie gestionati de un antrenor pe masura. Nu cred ca Romania in momentul de fata are asemenea atuuri. La echipa nationala, atat antrenori cat si jucatori. Vorbim de o echipa care a obtinut un bun rezultat la campionatul european de juniori , dar eu cred ca sunt jucatori care nu au demonstrat nimic la nivel de cluburi ", a spus Raducioiu la Telekom Sport.Mirel Radoi a antrenat in cariera FCSB si nationala de tineret a Romaniei. El va semna un contract pe doi ani in aceasta saptamana , conform unui anunt facut de Razvan Burleanu C.S.