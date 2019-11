FRF, despre prezenta nationalei Romaniei la barajul pentru EURO 2020: De ce mai e nevoie pentru a fi 100% siguri de aceasta alternativa

Ziare.

Dupa infrangerea suferita de Kosovo, selectionata pregatita de Cosmin Contra mai are nevoie doar ca Slovenia sa nu obtina calificarea direct din preliminarii pentru ca sa aiba garantat locul in playoff-ul din Liga Natiunilor."Meciul care ne interesa cel mai mult, Cehia - Kosovo, s-a incheiat favorabil pentru noi cu victoria gazdelor, 2-1, dar nu fara emotii. Kosovo a condus pana spre final. Cehia merge la EURO si aproape ca ii asigura Romaniei locul in play-off, in cazul in care nu se califica direct.Mai este nevoie doar ca Slovenia, la 5 puncte de locul 2, sa nu obtina calificarea, pentru a fi 100% siguri de aceasta alternativa in drumul spre EURO", noteaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Slovenia ocupa locul 4 in clasamentul Grupei G din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, la 5 puncte in spatele ocupantei locului 2, Austria.Daca nu vor reusi sa invinga Suedia, "tricolorii" vor mai avea o sansa de a ajunge la turneul final, prin barajul din Liga Natiunilor.Vezi si: Nationala Romaniei, in barajul pentru EURO 2020: Iata cu cine putem juca Play-off-ul pentru EURO 2020 va avea loc in luna martie.I.G.