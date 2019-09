FRF dezvaluie motivul pentru care Cosmin Contra a renuntat la Sapunaru

Ziare.

Potrivit spuselor consilierului Andrei Vochin, Contra a luat aceasta decizie din dorinta de a intineri echipa nationala."Pana acum lui Contra i se reprosa ca nu intinereste lotul. Acum ca nu il mai convoaca pe Sapunaru. Da, si eu poate as fi pus mana pe telefon si as fi sunat, asta e adevarat. Dar trebuie sa-l intelegem si pe Contra si felul cum a gandit acest schimb de generatii", a spus Vochin la Telekom Sport.Pentru meciurile cu Spania si Malta, Contra a hotarat sa mizeze pe Vlad Chiriches , Ionut Nedelcearu, Dragos Grigore si Adrian Rus.Sapunaru a disputat 36 de meciuri in tricoul echipei nationale si a purtat de 11 ori banderola de capitan.C.S.