FRF ia in considerare o solutie de avarie pentru postul de antrenor al nationalei Romaniei, dupa discutiile cu Hagi si Petrescu - surse

Vineri, Romania a fost invinsa de Suedia acasa cu 2-0 si a pierdut orice sansa de calificare prin preliminariile normale la EURO 2020, turneu unde Bucurestiul prin a sa Arena Nationala va organiza 4 meciuri la acest turneu final.Vom merge insa la barajul prin ruta Nations League, acolo unde in semifinale in martie putem intalni Scotia sau Islanda, lucru pe care il vom afla dupa o tragere la sorti ce va avea loc vinerea urmatoare:Contractul lui Cosmin Contra cu FRF se va incheia dupa meciul cu Spania de luni, un meci care mai conteaza doar pentru palmares acum. Iar Federatia nu s-a gandit concret ca ar putea exista si aceasta varianta de baraj pentru Romania, iar acum ramane cu postul de antrenor principal descoperit. Cotidianul Gazeta Sporturilor scrie despre faptul ca din start Gica Hagi a renuntat la propunerea de a veni acum la carma Romaniei, in timp ce Dan Petrescu , antrenorul campioanei CFR Cluj , ezita sa faca si el acest pas.Iar in aceasta situatie, daca si Hagi si Dan Petrescu vor refuza categoric propunerea lui Burleanu, forul oficial roman s-a gandit la solutia Mihai Stoichita , 65 de ani, in prezent seful Comisiei Tehnice FRF.Aceasta ar fi doar o solutie de avarie insa, care va functiona doar pentru acest sau aceste jocuri de play-off, care vor avea loc in luna martie, urmand ca, daca Romania nu merge la EURO, sa fie numit un antrenor care sa inceapa o campanie de la zero.Stoichita are un titlu cucerit cu Steaua in sezonul 1997/1998 si le-a mai antrenat in cariera si pe Pyunik Erevan, Otelul Galati, Aris Limassol, AEL Limassol, Astra, CS Mioveni, Apollon Limassol etc.