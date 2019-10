FRF prezinta calculele calificarii la EURO 2020 inaintea ultimelor 3 jocuri

Ziare.

Cu 13 puncte stranse in primele 7 meciuri, "tricolorii" vor face un pas important spre calificare in cazul unei victorii marti cu Norvegia.Dar iata scenariile pentru cele trei rezultate posibile cu Norvegia:Ajungem la 16 puncte si scoatem Norvegia (10 puncte) definitiv din lupta pentru calificare.Depindem numai de noi pentru calificare: daca vom invinge si Suedia (ajungem la 19 puncte), iar suedezii nu reusesc sa castige contra Spaniei (ar ramane cu 14 sau 15 puncte), vom fi calificati inaintea ultimului nostru joc de la Madrid.Daca Suedia nu reuseste sa obtina punct (e) contra Spaniei, noi suntem obligati sa o invingem in noiembrie. Iar in acest caz se va ajunge, cel mai probabil, la "clasament in trei", intre Romania, Suedia si Norvegia.Norvegia ar fi eliminata din start, iar batalia s-ar da la golaveraj intre noi si Suedia. De aceea va fi nevoie de o victorie la cel putin doua goluri contra nordicilor.1. Suedia 3 jocuri / 5 puncte (6-5), 2. Norvegia 3j / 3p (6-6), 3. Romania 2j / 1p (3-4)Daca Suedia obtine cel putin un punct contra Spaniei, tricolorii sunt obligati sa invinga Suedia si sa scoata cel putin acelasi rezultat contra ibericilor la Madrid, in noiembrie. In acelasi timp, rezultatul contra suedezilor trebuie sa fie mai bun decat cel obtinut de ei la Stockholm (victorie cu 1-0 sau la doua goluri diferenta).Nordicii ar trece peste noi la meciuri directe si chiar daca am invinge atat Suedia, cat si Norvegia, am fi in afara primelor doua locuri, tinand cont de programul usor al Norvegiei.Suedia (d), Malta (a), Romania (a)Spania (a), Romania (d), Feroe (a)Norvegia (a), Suedia (a), Spania (d)Romania (d), Feroe (a), Malta (d)Meciul dintre Romania si Norvegia e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala.