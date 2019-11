FRF prezinta ce urmeaza pentru nationala Romaniei: Cum ajunge la EURO 2020 si cum arata urnele pentru grupele turneului final

Cum ajungem la EURO 2020

Se va stabili cine dintre Bulgaria, Israel, Ungaria si Romania va evolua in play-off-ul Diviziei C, urmand a intalni Scotia, in deplasare.Celelalte trei selectionate vor disputa play-off-ul Diviziei A. Daca tricolorii vor fi repartizati in "A", atunci primul joc va fi in Islanda.Semifinala cu Islanda in deplasare.Finala cu Bulgaria/Israel/Ungaria acasa sau in deplasare, in functie de tragerea la sorti.Semifinala cu Scotia in deplasare.Finala cu castigatoarea dintre Norvegia si Serbia acasa sau in deplasare, in functie de tragerea la sorti.Divizia A: IslandaDivizia B: Bosnia-Hertegovina, Slovacia, Irlanda, Irlanda de NordDivizia C: Scotia, Norvegia, Serbia, Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania*Divizia D: Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus*Una dintre aceste 4 echipe va ramane in play-off-ul "C", restul vor merge in play-off-ul "A".Semifinale play-off, 26 martie"A"Islanda - Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania**Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania** - Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania**"B"Bosnia-Hertegovina - Irlanda de NordSlovacia - Irlanda"C"Scotia - Bulgaria/Israel/Ungaria/Romania**Norvegia - Serbia"D"Georgia - BelarusMacedonia de Nord - Kosovo** Aceste jocuri vor fi stabilite in urma tragerii la sorti din 22 noiembrie.Finalele play-off-ului se vor disputa pe 31 martie. Gazdele vor fi stabilite tot pe 22 noiembrie, prin tragere la sorti.Pe 30 noiembrie, la Bucuresti (Romexpo), va avea loc si tragerea la sorti a grupelor EURO 2020. 20 de participante sunt deja cunoscute, ultimele 4 vor fi stabilite in urma play-off-ului din martie 2020.Toate cele 12 gazde EURO 2020 au fost repartizate dinainte in grupe.Intre cele 20 de echipe calificate direct din preliminarii se afla si 7 tari gazda. Alte 4 vor evolua in play-off. Castigatoarea play-off-ului "B" in care evolueaza Irlanda va merge in grupa E.Castigatoarele play-off-urilor "A" si "C", in care poate fi cel putin una dintre Romania si Ungaria, de asemenea gazde EURO, vor avea mai multe posibilitati la repartizarea in faza grupelor a turneului final. Daca invingatoarea play-off-ului "C" va fi Scotia, atunci aceasta va merge in grupa D.Ucraina nu va putea fi in aceeasi grupa cu Rusia. Astfel, Ucraina va fi repartizata in grupa C, in timp ce Belgia va merge in grupa B.In cazul calificarii, tricolorii vor juca in grupa C, alaturi de Olanda, Ucraina si o echipa din urna 3.Belgia, Italia, Anglia, Germania, Spania si Ucraina;Franta, Polonia, Elvetia, Croatia, Olanda si Rusia;Portugalia, Turcia, Danemarca, Austria, Suedia si Cehia;Tara Galilor, Finlanda, castigatoare play off A, castigatoare play off B, castigatoare play off C si castigatoare play off D.