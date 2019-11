FRF prezinta cele patru scenarii prin care Romania se califica la EURO 2020

Ziare.

com

Iata cum arata acum situatia, inainte de Romania-Suedia, Spania-Romania, Suedia-Insulele Feroe si scenariile prin care ne calificam, potrivit site-ului oficial al FRF Suedia 15p +9 (18-9)ROMANIA 14p +9 (17-8)Depasim cu 2 puncte Suedia in clasament inaintea ultimelor meciuri din grupa. La Madrid, ne trebuie o remiza, indiferent de scor, ca sa ne detasam la 3 puncte, pentru ca suedezii vor invinge aproape sigur Insulele Feroe.In clasamentul final, vom fi la egalitate de puncte cu Suedia, criteriul de departajare fiind rezultatele directe, 1-0 la Bucuresti si 1-2 la Stockholm, mergem mai departe datorita golului marcat in deplasare.Scenariul identic in prima parte celui de mai sus, in clasamentul final vom fi la egalitate de puncte cu Suedia, iar la rezultate directe mergem mai departe cu victorie mai mare decat 2-1, cat au reusit nordicii pe teren propiu.Cu un egal al nostru la Madrid + victoria Suediei pe teren propriu cu Insulele Feroe, terminam la egalitate de puncte cu nordicii. La meciuri directe, fiecare echipa a invins cu 2-1.Se trece, pentru departajare, la criteriul golaverajului general din grupa.Noi am avea +10, suedezii +8 si meci acasa cu Insulele Feroe in care trebuie sa castige la doar un gol diferenta.Daca suedezii inving la 2 goluri diferenta, suntem la egalitate si la golaverajul general. Se trece la criteriul numarului mai mare de goluri marcate in grupa. Romania si Suedia ar avea acelasi numar de goluri, 19, inaintea ultimelor meciuri. Daca ei inving 2-0, noua ne trebuie 3-3 la Madrid...Daca ramanem la egalitate si in privinta numarului de goluri marcate (ei inving 2-0 si noi facem 2-2), se trece la criteriul numarului de goluri marcate in deplasare. Si aici ar fi egalitate perfecta in acest scenariu, fiecare cate 12! Si egalitatea s-ar mentine si la urmatoarele doua criterii: numar de victorii in grupa, apoi numar de victorii in deplasare! Abia criteriul fair-play ne-ar departaja, probabil, dar acolo stam prost, cu 18 puncte de penalizare acum, fata de doar 11, cat au suedezii...E un scenariu care ne ofera, realist vorbind, sanse doar pe hartie. Pentru ca am ramane la un punct in spatele Suediei si ne-am califica doar cu mare noroc: victoria noastra la Madrid + remiza Suedia-Insulele Feroe. Varianta remizei Suedia-Insulele Feroe ar insemna calificare pentru noi si daca remizam la Madrid, iar in meciul de vineri invingem Suedia, indiferent de scor.