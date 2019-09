FRF prezinta motivul pentru care Romania are nevoie de o victorie la scor cu Malta

Ziare.

Pe langa cele trei puncte puse in joc, "tricolorii" au nevoie de o victorie la scor contra Maltei, pentru a-si imbunatati golaverajul."Iata un scenariu foarte probabil in care acest aspect poate fi esential:La jumatatea preliminariilor, dupa 5 partide disputate, Suedia se profileaza drept principalul rival al Romaniei in lupta pentru locul 2 care duce la Euro 2020. Romania are 7 puncte, golaveraj +5, iar Suedia 10 puncte, golaveraj +5.In varianta posibila in care cele doua echipe obtin un numar egal de puncte din partidele cu Spania, Norvegia, Insulele Feroe si Malta, iar tricolorii inving cu 2-1 pe teren propriu Suedia, vom ajunge la egalitate de puncte cu nordicii. Primul criteriu de departajare, rezultatul direct, se va elimina (egalitate de puncte, egalitate de goluri marcate in meciul direct, egalitate de goluri marcate in deplasare in meciul direct).Urmatorul criteriu de departajare il reprezinta golaverajul general in grupa, capitol la care acum suntem egali. In scenariul acesta, la Romania-Suedia 2-1, pentru a influenta pozitiv golaverajul noi trebuie sa invingem la multe goluri in Feroe (Suedia a invins 4-0) si duminica, acasa, cu Malta (Suedia a invins acasa Malta cu 3-0) . Suedia mai are in program deplasare in Malta (Romania a invins cu 4-0) si acasa cu Insulele Feroe (Romania a invins cu 4-1) ", noteaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal 1. Spania - 15 puncte (13-3)2. Suedia - 10 puncte (12-7)----------------------------3. Norvegia - 8 puncte (10-7)4. Romania - 7 puncte (12-7)5. Malta - 3 puncte (2-12)6. Insulele Feroe - 0 puncte (3-16)*Primele doua clasate obtin calificarea la turneul final de anul viitor.Meciul dintre Romania si Malta e programat duminica, de la ora 19:00, la Ploiesti.