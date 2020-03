FRF prezinta ultimele noutati legate de barajul dintre Romania si Islanda

Ziare.

Meciul e programat pe 26 martie, pe stadionul Laugardalsvollur (foto) din Reykjavik.Suporterilor romani care deja si-au achizitionat bilete la acest joc le va fi restituita contravaloarea acestora astfel:Pana marti, 17 martie 2020, fiecare cumparator va primi un email de informare pentru returnarea sumei aferente comenzilor de bilete;In interiorul mesajului va fi disponibil un formular de retur care trebuie completat si trimis la adresa info@bilete.ro.Cererea de returnare va fi procesata in termen de 30 zile lucratoare, de la primirea solicitarii la adresa info@bilete.ro. Apoi, incepand cu data de 20 martie, se va restitui contravaloarea biletelor (fara taxele de procesare sau cele de transfer bancar, conform conditiile de vanzare ale bilete.frf.ro si bilete.ro) in contul completat in formularul de retur.Transferurile bancare se vor face in ordinea solicitarilor cu formularele de retur completate corect.Mai multe detalii pot fi solicitate la adresa de e-mail info@bilete.ro.Exista chiar riscul ca meciul sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, o decizie in acest sens urmand a fi luata saptamana viitoare de UEFA.