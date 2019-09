FRF trage un mare semnal de alarma cu o zi inaintea meciului cu Spania

Ziare.

"Tricolorii" risca sa se aleaga din nou cu stadionul suspendat daca suporterii romani, recidivisti, vor calca pe bec la meciul contra ibericilor."Romania-Spania inseamna ultimul meci pe Arena Nationala din aceste preliminarii inaintea duelurilor cu Norvegia si Suedia (tot pe Arena Nationala), decisive pentru calificarea noastra la Euro 2020. Orice torta, orice banner, scandare rasista sau xenofoba ori cu caracter politic ne poate face sa jucam peste cateva saptamani fara spectatori meciurile cruciale cu Norvegia si Suedia.Romania-Spania inseamna intoarcerea tricolorilor pe Arena Nationala dupa aproape un an, echipa nationala revine si o primim cu un comportament care ne onoreaza.Romania-Spania inseamna meciul test al UEFA pentru Romania si pentru Bucuresti, in perspectiva organizarii Euro 2020 pe Arena Nationala. Orice incident, torta aprinsa, banner, scandare rasista, xenofoba sau cu caracter politic ne poate lua din bucuria uriasa de a fi gazde la un Campionat European.Romania-Spania inseamna un meci de gala, impotriva unei campioanei mondiale si europene, astfel ca impreuna vom arata ca ne ridicam la nivelul adversarilor nu doar pe teren, ci si in tribune", se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal Anul trecut, in Nations League, nationala Romaniei a jucat fara suporteri meciurile de pe teren propriu cu Lituania si Muntengru.Meeciul dintre Romania si Spania e programat joi seara, de la ora 21:45, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.