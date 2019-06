Ziare.

Se intampla imediat dupa meciul nebun cu Anglia, de la Campionatul European de tineret, cel in care Romania a condus, a fost egalata de doua ori si s-a impus cu doua goluri inscrise in ultimele minute de joc. Poate fi meciul determinant al unei generatii care, asa cum spunea Puscas, inca e in faza de formare.Din afara terenului de joc, noi avem tendinta de a ne urca rapid pe piedestale de pe care ii daramam la primul esec. Asa ca pustii pregatiti de Mirel Radoi au devenit rapid eroii unei tari intregi care abia asteapta oportunitatea de a-i devora.Sunt peste 20 de jucatori , peste 20 de tineri cu personalitati diferite, cu dorinte diferite, cu talent diferit. Nu vor ajunge toti sa joace la nivel inalt, ba chiar cei care o vor face vor putea fi numarati pe degetele unei singure maini. Altii, mai multi, vor esua prin Liga 1 sau pe la arabi, vor fi poate mai interesati de lux si de tatuaje, vor alege un alt drum in cariera si in viata.Si atunci se va porni revolta microbista ce va darama statui si va spulbera mituri. Se vor spune si scrie cuvinte grele, vom avea ironii fine sau mai putin fine, pseudo-analisti care acum ii ridica in slavi ne vor spune ca ei stiau de problemele ce inca n-au aparut si tot asa.Speranta mea este ca acest turneu final, probabil ultima competitie in care vom vedea generatia de fier impreuna, sa ii caleasca suficient de mult pentru a putea trece peste tot ce urmeaza.Asa ca probabil pentru prima data in istoria fotbalului romanesc avem o generatie care isi cunoaste foarte bine nivelul si care nu se teme sa isi asume obiective si rezultate. Este prima generatie care face pasul de la "speram sa facem o figura frumoasa" la "mergem si castigam".Si probabil ca aceasta este diferenta, daca vreti, dintre fier si aur. Daca aurul il descoperi si-apoi te bucuri de el impodobindu-te si afisandu-te, fierul trebuie prelucrat si pus la treaba. Si fierul este cel care aduce si rezultatele.Luni seara, la Cesena, generatia de fier a fotbalului romanesc intalneste Franta intr-un meci istoric. O remiza sau chiar o infrangere la limita ne duce in semifinale si la Jocurile Olimpice. Calificarea in semifinale si la Olimpiada au fost obiectivele declarate si asumate de jucatori si antrenori inca de la plecarea din tara, cand noi, cei care doar privim fotbalul, ne gandeam ca simpla calificare la turneul final dupa 20 de ani de pauza este o realizare de exceptie.Indiferent de rezultatul meciului cu Franta, de calificare sau de ratarea ei, generatia de fier a inceput sa isi construiasca de una singura drumul in viata si asta este uneori mai important decat orice altceva.