Gigi Becali, despre numirea lui Radoi in functia de selectioner al Romaniei: Care crede ca era cea mai buna solutie

Finantatorul lui FCSB considera ca solutia perfecta pentru nationala Romaniei ar fi fost insa alta, si anume Mircea Lucescu.Apoi, in preferintele lui Becali urmeaza Gica Hagi, dupa care Mirel Radoi."Cea mai buna solutie, cel mai mare e Mircea Lucescu. Lui nu mai poti sa ii spui ce selectie sa faca. Stie ce selectie sa faca. Al doilea e Hagi si al treilea e Reghecampf. Si Mirel Radoi. Mirel e finul meu, e familia mea", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Hagi e al doilea dupa Lucescu, Radoi e al treilea si al patrulea e Reghecampf. Valoarea lui Reghecampf e de doua-trei milioane de euro pe an, pai ce vine el?", a adaugat acesta.Conform mai multor informatii, Mirel Radoi va fi numit saptamana aceasta in functia de selectioner al Romaniei.