Grupa Romaniei din preliminariile pentru EURO 2020: Rezultate din ultima etapa si clasamentul final

Cu locul secund ratat dupa infrangerea de acum trei zile cu Suedia, "tricolorii" au fost surclasati de Spania.Suedia si-a consolidat locul doi cu o victorie in fata Insulelor Feroe, in timp ce Norvegia s-a impus greu in Malta.(Fenech '40 / King '7, Soerloth '62)(Fabian Ruiz '8, Gerard Moreno '33 si '43, Rus '45 - autogol, Oyarzabal '90+2)(Andersson '29, Svanberg '72, Guidetti '80)1. Spania 26p2. Suedia 21p--------------3. Norvegia 17p4. Romania 14p5. Insulele Feroe 3p6. Malta 3pSpania si Suedia si-au asigurat calificare din preliminarii la turneul final de anul viitor.I.G.