Hagi, in culmea fericirii dupa ce fiul sau a fost titular in nationala Romaniei

"Regele" spune ca juniorul a muncit mult pentru a ajunge la acest nivel si il considera unul dintre tinerii de mare perspectiva din fotbalul romanesc."Sunt fericit, pentru ca stiu ca a muncit foarte mult, si-a dorit foarte mult, ii place fotbalul, vrea sa joace pentru Romania si cred eu ca si-a indeplinit un vis al lui, de a juca in echipa nationala a Romaniei. E mandru si fericit ca joaca pentru Romania.Aceasta presiune e de cand s-a nascut, nu stiu de ce o mai pomenim. El trebuie sa o duca. Fotbalul lui si ce trebuie sa faca el, trebuie sa o duca la nivelul cel mai inalt. El stie lucrul asta, vi l-a spus si el personal, vi-l zic si eu. Trebuie sa fii construit pentru acest lucru, sa joci sub presiune permanenta, sa faci fata.Nu uitati ca totusi are 20 de ani si trebuie sa avem si noi putina rabdare. In rest, eu zic ca e unul dintre jucatorii de mare, mare, mare perspectiva ai Romaniei, din generatia asta frumoasa din care se poate construi", a spus Gica Hagi la Telekom Sport Ianis Hagi a fost titularizat de selectionerul Contra in duelul cu Malta, din preliminariile Euro 2020, meci castigat de " tricolori " cu 4-0.