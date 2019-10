Iata cat costa biletele la meciul Romania - Suedia: Copiii intra gratis!

Peluza 1 inel III - 35,00 RON

Peluza 2 Inel III - 35,00 RON

Peluza 1 inel I - 40,00 RON

Peluza 1 inel II - 40,00 RON

Peluza 2 Inel I - 40,00 RON

Peluza 2 Inel II - 40,00 RON

Family Zone Inel 3 - 80,00 RON

Tribuna 2 Inel III - 80,00 RON

Tribuna 1 inel III - 80,00 RON

Family Zone Inel II - 100,00 RON

Tribuna 1 inel II - 100,00 RON

Tribuna 2 Inel I - 120,00 RON

VIP Albastru - 400,00 RON

VIP Rosu - 600,00 RON

Ziare.

com

Acestea au preturi cuprinse intre 35 de lei, la peluze, si 120 de lei, la tribuna, pe inelul inferior, dupa cum urmeaza: FRF le-a pregatit o surpriza pustilor dupa duelul cu Norvegia, la care au asistat numai copii, si a decis sa ofere gratuitate pentru tinerii sub 14 ani."La acest joc cu Suedia, FRF a amenajat la Tribuna 2 sectoare speciale pentru familii in care copiii vor beneficia de bilete gratuite. In momentul realizarii comenzii de catre un adult se va selecta si numarul copiilor din grup pentru care va fi emis cate un bilet cu valoare zero. In sectoarele Family Zone, fiecare persoana poate comanda maximum 5 bilete, dintre care cel putin unul trebuie sa fie rezervat unui copil sub 14 ani.Accesul pe stadion, inclusiv al copiilor, se va realiza doar pe baza unui bilet valabil. Va rugam sa pastrati biletul pe durata intregii partide pentru a putea valida locul pentru care ati optat", se arata in comunicatul FRF.Partida Romania - Suedia va avea loc pe Arena Nationala, in data de 15 noiembrie, de la ora 21:45.Meciul va fi transmis in direct pe Ziare.com.