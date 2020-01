Iata cat costa un bilet la barajul dintre Islanda si Romania

Ziare.

com

Partida Islanda - Romania va avea loc pe stadionul Laugardalsvollur, cu incepere de la ora locala 19:45, 21:45 in Romania.Biletele pentru acest joc sunt disponibile online pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro.Pentru acest meci, suporterii nationalei vor avea la dispozitie 500 de bilete la tribuna a 2-a a stadionului Laugardalsvollur.Pretul unui tichet este de 216 lei, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Data limita pentru achizitionarea biletelor este 13 martie 2020, ora 15:00. Livrarea biletelor catre cumparatori se va face incepand cu 7 februarie, prin e-mail, in format e-ticket.Echipa nationala a Romaniei se afla la doua meciuri distanta de calificarea la Campionatul European din aceasta vara. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii pregatiti de noul selectioner Mirel Radoi au nevoie sa treaca de Islanda, in deplasare, iar apoi sa castige finala play-off-ului in fata Bulgariei sau Ungariei, la Sofia sau la Budapesta