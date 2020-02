Iata unde se va juca meciul dintre Anglia si Romania

Ziare.

Pe 7 iunie, nationala Romaniei va intalni Anglia pe stadionul Villa Park din Birmingham, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal.Arena are o capacitate de 42.000 de locuri si gazduieste partidele echipei Aston Villa, din Premier League. Va fi prima confruntare dintre cele doua reprezentative, in Anglia, in alt oras in afara Londrei.Villa Park este unul dintre cele mai vechi si cunoscute stadioane din Europa. A fost inaugurat in 1897 si a gazduit partide de la Cupa Mondiala 1966 si Campionatul European 1996. Pe aceasta arena s-a jucat, deasemenea, si ultima finala a Cupei Cupelor, in 1999, Lazio - Mallorca.Partida va incepe la ora locala 18:15, 20:15 in Romania.In iunie 2020 se vor implini doua decenii de la ultima intalnire in fata Angliei, victoria cu 3-2 care ne-a calificat in "sferturile" EURO 2000.Palmaresul in fata Angliei este unul pozitiv. Din 11 intalniri ne-am impus in 3, alte 6 s-au incheiat la egalitate, iar Anglia a castigat de doua ori.Toate cele 3 succese au venit in meciuri oficiale, unul in preliminarii si doua la turneele finale. Britanicii ne-au invins o singura data in partidele importante, 1-0 la Cupa Mondiala 1970 din Mexic.Pana la amicalul cu Anglia, nationala noastra va disputa play-off-ul pentru calificarea la EURO 2020, turneul la care Bucurestiul va gazdui patru partide. Pe 26 martie vom juca in Islanda, duel intr-o singura mansa. Daca invingem, vom juca pentru locul la turneul final contra Bulgariei sau Ungariei, pe 31 martie, tot in deplasare.