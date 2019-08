Interes maxim pentru meciul dintre Romania si Spania: Anuntul facut miercuri de FRF

Ziare.

Toate biletele pentru jocul contra ibericilor au fost achizitionate online, astfel ca 50.000 de spectatori, capacitatea permisa la un astfel de eveniment, vor fi pe stadion la partida din preliminariile EURO 2020, anunta site-ul oficial al FRF Partida va avea loc incepand cu 21:45, ora stabilita de UEFA, si va fi a cincea din actuala campanie de calificare.Singura posibilitate ca anumite locuri sa mai devina disponibile va fi in cazul in care diferite comenzi sunt fie anulate, fie refuzate in momentul livrarii.In schimb, inca mai sunt bilete disponibile pentru meciul pe care "tricolorii" il vor disputa la trei zile distanta (8 septembrie), cu Malta, la Ploiesti.Accesul pentru jocului de pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, programat la ora 19:00, costa intre 25 lei (peluze) si 50 lei (tribune) .