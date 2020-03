Islanda a decretat stare de urgenta cu trei saptamani inaintea meciului de baraj cu Romania

Ziare.

Acestea sunt primele cazuri cunoscute in Islanda care nu au legatura cu calatoriile internationale.Atunci cand a anuntat vineri inca sase cazuri noi de coronavirus, Departamentul pentru Protectie Civila si de Gestionare a Situatiilor de Urgenta a informat ca, pentru prima data, doua din cele sase imbolnaviri s-au produs pe teritoriul micului stat nordic, a relatat Iceland Monitor.In Islanda au fost confirmate 43 de cazuri, in marea majoritate fiind vorba despre persoane care s-au infectat dupa ce au calatorit in Italia si Austria.Starea de urgenta va include aplicarea unor reguli mai stricte privind prevenirea bolii la institutii, dar nu va afecta publicul intr-un mod semnificativ, a mentionat departamentul citat.Pe 26 martie, Islanda si Romania ar trebui sa joace la Reykjavik in semifinalele barajului pentru EURO 2020.