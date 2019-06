Jucatorul care l-a dezamagit pe Cosmin Contra in partida din Norvegia

Ziare.

Selectionerul Romaniei dezvaluie ca e nemultumit de evolutia pe care a avut-o Gica Grozav, titularizat in partea stanga a mijlocului."Nu pot sa fiu multumit, ma asteptam la mult mai mult de la Gicu Grozav, stiu ce poate sa faca. Are niste calitati pe care nu si le-a pus in valoarea in aceasta seara", a spus Cosmin Contra intr-o interventie la Pro TV."Imi asum anumite lucruri si incerc sa fiu pe viitor mai inspirat", a adaugat acesta.De altfel, Gica Grozav a fost inlocuit cu Ianis Hagi imediat dupa ce Norvegia a deschis scorul, Contra anuntand si ca fiul lui Gica Hagi va fi titular in urmatorul meci, cu Malta.2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.Cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitatea cu doua goluri inscrise in minutele 76 si 90+1.Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul din Malta, programat luni seara.I.G.