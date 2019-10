Jucatorul care trebuie sa fie mereu titular la nationala Romaniei, in opinia lui Dan Petrescu

Ziare.

"Bursucul" a comentat evolutia "tricolorilor" din meciul disputat in Insulele Feroe si cere ca Ianis Hagi sa fie mereu titular."Nu poti sa spui ca a fost un scor mincinos, pentru ca echipa mai buna, care a dominat tot meciul, a fost Romania. Nu conteaza cand dai goluri, important e ca le-am dat, ca am castigat si ca nu am primit gol iar", a spus Dan Petrescu, potrivit Telekom Sport "Eu de cand era in Romania am spus ca cel mai bun jucator din campionat era Ianis Hagi. Tot timpul am spus, nu ca sunt prieten cu Hagi. Contra a decis foarte bine sa ii dea numarul 10 si sa il bage titular, pentru ca Ianis Hagi trebuie sa joace mereu titular", a adaugat acesta.La meciul cu Insulele Feroe, Ianis Hagi a fost integralist si a purtat in premiera tricoul cu numarul 10 la echipa nationala mare a Romaniei.8 meciuri a strans Ianis in prima reprezentativa.