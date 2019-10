Jucatorul convocat in premiera de Contra la nationala Romaniei: "Sper sa profit de sansa oferita"

Ziare.

com

Iata prima sa reactie la lot: "Ma bucur ca selectionerul s-a gandit la mine si m-a convocat. E o mandrie si o responsabilitate sa fiu aici, echipa nationala este visul oricarui fotbalist. E un moment important al cariereie mele si sper sa profit de sansa oferita!", a declarat Burca.La lot, Burca este coleg de camera cu Iulian Cristea, fundasul celor de la FCSB, de asemnea convocat de Cosmin Contra, anunta site-ul oficial al FRF Andrei Burca nu are niciun meci jucat in nationala Romaniei.Vezi: Pierderi grele pentru nationala Romaniei: Contra a chemat de urgenta doi jucatori dupa ce doi titulari s-au accidentat Meciul dintre Romania si Norvegia, din preliminariile pentru Campionatul European din 2020, e programat marti seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.