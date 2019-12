Kim Rasmussen, selectionerul Ungariei la handbal, suspendat de IHF pentru iesirile nervoase din partida cu Romania

Ziare.

com

Romania a invins atunci Ungaria la ultima faza, dupa o lovitura de la 7 metri discutabila, primita de la arbitre, iar la conferinta de presa Rasmussen a avut o adevarata iesire in decor, injurand si folosind un limbaj necorespunzator.In aceste conditii, Rasmussen, 47 de ani, a fost suspendat de Federatia Internationala de handbal, pentru declaratiile facute mai jos la adresa arbitrelor din Germania: "In ultimele zece minute a fost rusinos sa vad asta. Nimeni nu are idee de ceea ce pot face arbitrii. Pentru prima data am simtit ca delegatii au avut ceva personal cu mine. Daca vreti sa vedeti un arbitraj prost, uitati-va la meciul asta", a vorbit Rasmussen la conferinta de presa din Japonia.Nu a fost anuntata suspendarea propriu-zisa a danezului, dar Rasmussen este foarte probabil sa lipseasca de la turneul preolimpic din martie.Acolo, Ungaria va da piept intre 19-22 martie cu Spania, Serbia si China."In timpul conferintei de presa de dupa meci, domnul Rasmussen a aratat un comportament nesportiv si a folosit un limbaj necorespunzator.Prin urmare, in conformitate cu articolele 17 si 32 din Regulamentul IHF privind sanctiunile si amenzile, Comitetul executiv al IHF a decis sa-l suspende pe domnul Kim Rasmussen de la orice activitate de antrenor de handbal la nivel national si international cu efect imediat si sa trimita cazul legat de comportamentul sau catre Comisia de Etica a IHF pentru actiuni suplimentare, daca este cazul", se arata intr-un comunicat al Federatiei Internationale de handbal.Romania a terminat pe locul 12 la Campionatul Mondial din Japonia, dupa o prestatie sub asteptari. Am invins in Asia doar 3 natiuni, Ungaria, Kazahstan si Senegal.Citeste si:D.A.