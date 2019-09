LIVE Preliminarii EURO 2020: Romania - Spania 1-2

Ziare.

min.72 - Muta si Contra, pentru ultima oara in acest meci: iese Deac, intra Maxim.min.71 - Schimbare la spanioli: iese Rodrigo, intra Oyarzabal.min.66 - Rodrigo patrunde in careul nostru, trimite spre poarta, insa sutul e slab si Tatarusanu retine fara emotii.min.65 - Puscas reia imprecis cu capul dintr-o pozitie favorabila.min.63 - O noua schimbare facuta de Cosmin Contra: iese Stanciu, intra Ianis Hagi.Doi spectatori romani intra pe teren si sunt scosi cu greu de stewarzi. Forte probabil, urmatorul meci il vom disputa cu portile inchise...min.58 - Pasele pana in acest minut: 121 pentru Romania / 448 pentru Spania.min.56 - Schimbare in nationala Romaniei: iese Keseru, intra Andone.min.54 - Fabian Ruiz trimite putin pe langa poarta noastra.------------------------------------O prima repriza slaba pentru nationala Romaniei, dominata copios de Spania si salvata de la un scor categoric doar de interventiile miraculoase ale lui Ciprian Tatarusanu.min.45 - Un singur minut suplimentar pentru aceasta prima repriza.min.37 - INCREDIBIL! Tatarusanu intervine din nou salvator, la un sut din 10 metri al lui Alcacer!min.35 - O alta interventie fantastica a lui Tatarusanu! Rodrigo reia din cativa metri, insa portarul nostru salveaza din nou cu un reflex uimitor!min.31 - Razvan Marin vede si el un cartonas galben, dupa un fault la mijlocul terenului.min.29 - Sergio Ramos primeste cartonasul galben pentru ca s-a bucurat in dretul fanilor romani!min.17 - Stanciu trimite peste poarta dintr-o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri.min.13 - TA TA RU SA NU!!! De data aceasta, goalkeeperul roman scoate cu piciorul la o reluare a lui Alba!min.11 - Din nou Tatarusanu! Portarul nostru scoate de sub bara la o lovitura de cap a lui Sergio Ramos!min.10 - Chiriches suteaza de la mare distanta, insa mingea se duce mult peste poarta aparata de Kepa.min.6 - O noua interventie foarte buna a lui Tatarusanu in fata aceluiasi Alcacer, plecat perfect de la limita offside-ului.min.4 - Actiune buna a lui Puscas, insa centrarea atacantului transferat in aceasta vara de la Inter la Reading nu gaseste niciun coechipier in careul spaniol!min.1 - Ce ocazie! Alcacer ramane singur cu Tatarusanu, insa goalkeeperul nostru intervine bine si salveaza un gol ca si facut al ibericilor!ora 21:46 - Suporterii romani arunca in teren cu torte si petarde, iar startul meciului e intarziat.Meciul se disputa cu casa inchisa, toate bilete scoase la vanzare fiind date.Partida are loc pe Arena Nationala din Bucuresti si e televizata de Pro TV.Dupa patru etape disputate in Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020, Spania are maximum de puncte, 12, si ocupa primul loc, in timp ce "tricolorii" se afla pe pozitia a doua, cu 7 puncte.Tatarusanu - Benzar, Nedelcearu, Chiriches, Grigore, Tosca - Stanciu, Marin, Deac - Puscas, Keseru.Cosmin Contra.Kepa - Navas, Llorente, Ramos, Alba - Ruiz, Busquets, Saul - Ceballos - Rodrigo, Alcacer.Robert Moreno.Deniz Aytekin (Germania)