Lovitura grea pentru nationala Romaniei: Am ramas fara 5 jucatori dintr-un foc dupa anuntul lui Arafat

Persoanele ce vin din zone aflate sub cod rosu, din tari precum Italia, Franta, Germania sau Spania intra in carantina, iar regula li se aplica si fotbalistilor.In aceste conditii, Romania nu va putea miza in barajul cu Islanda pe Ciprian Tatarusanu (Lyon), Ionut Radu (Parma), Romario Benzar (Perugia), Vasile Mogos (Cremonese) si Vlad Chiriches (Sassuolo).Este de asteptat ca Federatia Romana de Fotbal sa ceara o dispensa pentru acesti jucatori, in speranta ca-i vom putea folosi cu Islanda.Totusi, Islanda a adoptat si ea o masura similara si nu este clar daca acesti jucatori vor fi primiti sau bagati direct in izolare, chiar si daca vor face deplasarea.Partida dintre Islanda si Romania se joaca pe 26 martie. Daca vom invinge Islanda, vom juca meciul decisiv pentru calificarea la EURO 2020, cu invingatoarea dintre Bulgaria si Ungaria.Situatia este destul delicata si in Islanda din cauza coronavirusului, astfel ca este posibil ca si meciul acesta sa se dispute fara spectatori.C.S.