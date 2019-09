Marca prezinta noul "cuplu de aur" din nationala Romaniei

Ziare.

Conform sursei citate, romanii isi pun bazele pentru renasterea nationalei in cei doi tineri jucatori "Romania este din nou incantata de echipa ei nationala. Marea performanta de la EURO U 21 l-a determinat pe Cosmin Contra sa cheme la lotul mare sapte dintre elevii lui Radoi: Radu, Puscas, Hagi, Nedelcearu, Cicaldau, Stefan si Rus.Sperantele sunt puse in special pe fraza 'pasa de la Ianis Hagi si gol George Puscas', repetata tot mai frecvent. La EURO U21 nu a fost deloc rau: Ianis a incheiat cu un gol si doua pase decisive, iar Puscas cu patru goluri si o pasa decisiva. Conexiunea dintre cei doi s-a mutat insa la echipa mare.Kepa a aparat o lovitura de cap a lui Puscas din pasa lui Hagi si a evitat un 2-2 intre Romania si Spania. Malta, pe de alta parte, nu a putut sa previna acest lucru. Romania a castigat cu 1-0 multumita unui gol marcat de Puscas din pasa lui Hagi. Faptul ca fiul lui Hagi si Puscas se inteleg perfect nu mai este un secret!", a notat Marca George Puscas a fost titular in meciurile cu Spania si Malta, in timp ce Ianis a intrat din primul minut doar in a doua partida.C.S.