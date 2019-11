Masura de siguranta luata de suedezi la plimbarea oficiala din Bucuresti: "Este o metoda prin care ne putem proteja"

Ziare.

Dupa ce-au anuntat, in mai multe randuri, ca vor iesi de pe teren in cazul unor scandari rasiste, nordicii si-au luat si o masura de siguranta pentru cand se vor plimba pe strazile din BucurestiSelectionerul Suediei, Janne Andersson, a dezvaluie ca jucatorii sai se vor imbra in civil la plimbarea oficiala!"Este o metoda prin care ne putem proteja. Nu ma simt amenintat de nimic, dar decizia de a ne imbraca in civil la plimbarea oficiala ne aduce mai multa liniste", a spus Janne Andersson la TV4, conform Fanatik "Chiar daca nu simtim amenintari, nu se stie niciodata ce ti se poate intampla. Ne imbracam in civil ca sa nu provocam", a mai spus acesta.Vezi si: Ultimele informatii inainte de meciul Romania - Suedia: Ce s-a hotarat la sedinta de organizare Meciul dintre Romania si Suedia e programat vineri seara, de la ora 21:45, pe Arena Nationala din Bucuresti.Jocul va fi transmis in direct de site-ul Ziare.com.