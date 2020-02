Meciul de baraj al Romaniei cu Islanda, in pericol? Presedintele FIFA anunta ca partidele internationale din luna martie pot fi amanate, din cauza coronavirusului

Ziare.

Islanda - Romania trebuie sa se joace pe 26 martie, in capitala Islandei, iar daca Romania va invinge va mai juca un meci decisiv, tot in deplasare, cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, pe 31 martie.Ultima noutate o reprezinta declaratia lui Gianni Infantino , presedintele FIFA , care a declarat ca meciurile internationale din luna martie 2020 ar putea fi amanate: "Sanatatea oamenilor este mai importanta decat orice meci. In acest moment nu excludem nimic. Trebuie sa analizam situatia si sa speram ca lucrurile se vor linisti, nu agrava. Acum se pare ca se agraveaza. Daca meciurile vor fi amanate sau se se vor juca fara spectatori, ramane de vazut", puncta italianul sef la FIFA, conform agentiei de presa britanice BBC Deja epidemia cu COVID-19 a dat peste cap multe campionate, in Italia sambata fiind anuntat faptul ca 5 meciuri din aceasta runda vor fi amanate, inclusiv marele derbi dintre Juventus si Inter.In plus, in Elvetia campionatul a fost suspendat dupa cele 15 infectari cu coronavirus din Tara Cantoanelor.Daca va trece de cele doua meciuri de baraj, Romania va fi in grupa C la EURO, alaturi de Olanda, Austria si Ucraina. Daca vom fi la turneul final, meciurile noastre vor fi Austria - Romania (14 iunie, ora 18:00, Arena Nationala), Ucraina - Romania (18 iunie, ora 15:00, Arena Nationala si Romania - Olanda (22 iunie, ora 18:00, Amsterdam).