Meciul dintre Islanda si Romania a fost din nou amanat de UEFA

Ziare.

com

Programat initial pentru luna aprilie si mutat apoi in iunie, meciul dintre Islanda si Romania, de la Reykjavik se va disputa tocmai in toamna. Gazeta Sporturilor anunta ca jocul va avea loc in luna septembrie.UEFA vrea sa favorizeze, astfel, competitiile interne. Toate campionatele, inclusiv Liga 1, ar trebui sa se termine pana pe 15 iulie.Apoi ar urma sa se incheie Liga Campionilor si Europa League.Toate campionatele importante din Europa sunt in prezent suspendate din cauza pandemiei de coronavirus.