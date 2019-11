Mihai Stoichita dezvaluie cu ce antrenori va negocia FRF functia de selectioner al Romaniei dupa plecarea lui Contra

Ziare.

Potrivit acestuia, FRF le va propune functia de selectioner lui Gica Hagi si Dan Petrescu.Mihai Stoichita se teme, insa, ca acestia vor refuza."Trebuie sa vorbesc cu colegii mei din zona tehnica, sa urmez procedurile de la federatie si apoi sa mergem la presedinte, iar presedintele sa ne aprobe propunerea. Aveti incredere, sunt oameni cu istorie in fotbal, alegerea va fi echilibrata", a anuntat Stoichita la Digi Sport "Data trecuta, primii ofertati au fost Dan Petrescu si Hagi. A treia propunere a fost Cosmin Contra. Am fost transparenti, dar in fotbal exista un risc, a incercat, nu a reusit. Acum vom vedea care sunt propunerile, le vom face publice. As fi un nebun sa zic ca nu sunt in vederi Petrescu si Hagi! Problema e sa vrea si ei", a completat acesta.Cosmin Contra si-a anuntat plecarea de la nationala Romaniei la scurt timp dupa infrangerea categorica din Spania, scor 5-0.Doi ani si doua luni a rezistat Contra in functia de selectioner al Romaniei.