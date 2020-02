Mirel Radoi a anuntat numele jucatorilor indispensabili pentru nationala Romaniei

Ziare.

com

"Cred ca in momentul de fata pot da cateva nume, incepand cu cei doi portari, Tatarusanu si Ionut Radu . Dupa aceea Chiriches. Mai departe Stanciu nu poate lipsi de la echipa nationala, pentru ca arata o forma foarte buna, chiar daca are momente de ratacire la declaratii publice. Dupa aceea Cicaldau si Nistor. Chiar aseara ma uitam la Ianis Hagi ", a spus Mirel Radoi, conform Mediafax Totodata, Radoi a vorbit si despre partida cu Islanda, prima cu el pe banca nationalei Romaniei."E clar ca e important si decisiv. Din punctul meu de vedere nu avem decat o piedica - starea gazonului sa fie foarte buna. Am strans date de la toate echipele pe care le-am intalnit, ne-au ajutat federatiile. Nu avem mari temeri pentru ca presiunea pe care o pot avea jucatorii o s-o luam asupra noastra.De obicei schimbarea antrenorului la tineret, cat si la nationala aduce un lucru pozitiv, deci nu cred ca vom avea mari probleme la determinare. Fotbalul nu poate fi jucat fara pasiune. Nu poti cand intri pe teren sa iti fie frica sa dai pasa, sa pasesti. In momentul cand intri asa cu panica faci greseli", a mai spus Radoi.Partida dintre Islanda si Romania va avea loc pe 26 martie, de la ora 21:45.Daca vom trece de Islanda, vom juca meciul decisiv pentru a ajunge la EURO 2020 cu invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, tot in deplasare.C.S.