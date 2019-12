Mirel Radoi anunta o impacare istorica la echipa nationala: Jucatorul care va fi reprimit la lot

Ziare.

Radoi nu a mai suportat escapadele lui Tamas si l-a dat afara de la Steaua in 2015, iar intre cei doi a izbucnit si un conflict public.Ajuns in functia de selectioner, Radoi anunta ca s-a impacat cu Tamas si ca il va reprimi pe acesta la lot."Sper sa aiba acum sansa sa continue cu aceleasi evolutii si sa fie din nou in echipa nationala . Nu neaparat ca a fost usor sau greu sa trec peste cuvintele pe care mi le-a adresat. Eu nu sunt un tip care sa tin dusmanie. Nu as fi putut sa tin pentru ca nici eu nu am vorbit foarte frumos de el. Deci a fost un schimb de replici.Si doi la mana, ne-am intalnit chiar la meciul cu Suedia in tribuna si am fost de acord ca atat eu, cat si el am exagerat. Plus ca ne leaga o prietenie, am fost colegi atatia ani la echipa nationala. Mai departe, acum sunt antrenor si nu as putea sa tin ranchiuna unui jucator care poate fi util echipei nationale. Asta inseamna ca nu-mi vreau nici mie binele", a spus Radoi pentru Pro Sport Gabi Tamas evolueaza in acest moment pentru Astra Giurgiu , echipa de pe locul doi din Liga 1 El nu a mai fost convocat la nationala din octombrie 2018, ultima data comitand un penalti in meciul cu Serbia.C.S.