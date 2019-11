Mirel Radoi dezvaluie cine e cea mai buna solutie pentru a prelua functia de antrenor al echipei nationale

Ziare.

Radoi a declarat ca nu este interesat sa preia echipa, dar l-a recomandat pe Dan Petrescu "El este cel mai indreptatit sa fie viitorul selectioner din punctul meu de vedere. Trebuie sa-si incheie insa socotelile cu CFR Cluj pentru ca FRF nu va accepta sa conduca in paralel doua echipe", a spus Radoi intr-o conferinta de presa. Cosmin Contra va pleca de la echipa nationala in cazul in care va nu castiga meciul cu Suedia.Romania va intalni Suedia vineri, de la ora 21:45, in direct pe Ziare.com.Clasamentul grupei F arata astfel: 1. Spania 20 puncte, 2. Suedia 15 puncte, 3. Romania 14 puncte, 4. Norvegia 11 puncte, 5. Feroe 3 puncte, 6. Malta 3 puncte.Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Trebuie tinut cont si de faptul ca Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe.De asemenea, Romania va intalni Spania in deplasare in ultima runda, pe 18 noiembrie.La EURO 2020 se califica direct primele doua clasate in fiecare grupa preliminara.C.S.