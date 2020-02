Mirel Radoi implementeaza modelul japonez la nationala Romaniei, dupa ce FRF a fost amendata pentru mizeria facuta de jucatori

Ziare.

com

De acum inainte, toti jucatorii convocati la loturile nationale vor fi obligati sa faca si curat in vestiar si pe banca dupa meci.Radoi a luat aceasta decizie dupa ce FRF a fost amendata pentru ca fotbalistii romani obisnuiau sa lase o mizerie de nedescris in urma lor dupa meciuri "Asta vom face, de acum inainte, la toate loturile de copii si juniori . Nu se va mai parasi niciun vestiar pana nu se va face curat. Atat in vestiar, cat si pe banca. Deja am fost surprinsi in doua ipostaze si am fost amendati!S-a lucrat de un an la un material, care a fost dat deja la toate loturile. De acum, nu se mai pleaca din niciun vestiar pana nu se face curat", a dezvaluit Mirel Radoi, la Digi Sport Aceasta practica a fost adusa in lumea fotbalului de japonezi, care obisnuiau sa lase vestiarul curat luna dupa meciuri, starnind admiratia multora.Practica a fost copiata si de suporterii japonezi, care ramaneau dupa meciuri in tribune pentru a face curat.C.S.