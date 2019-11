Mirel Radoi le transmite un mesaj transant fotbalistilor-problema de la nationala Romaniei

Ziare.

Dupa meciul cu Spania, Nicusor Stanciu Denis Alibec si Dan Nistor au vorbit despre o dezbinare in lot.Mai mult, Stanciu a spus ca jucatorii proveniti de la tineret sunt obraznici.In prima reactie pe acest subiect, Radoi a anuntat ca jucatorii care vor mai face probleme la nationala nu vor mai fi selectionati."Trebuie sa fim o familie si un grup unit. Cine nu va face acest lucru, lucrurile sunt simple. Cine vrea sa vina, trebuie sa o faca de placere si din pasiune pentru tara lui!Vom rezolva aceasta problema destul de repede. Ca sa poti sa fii respectat, trebuie sa respecti intai. Asta trebuie sa inteleaga toti jucatorii, indiferent de varsta. Vom rezolva problema rapid. Cei tineri trebuie sa-i respecte pe cei batrani. Daca nu vor intelege, vom aborda altfel situatia. Dar nu cred ca vor fi probleme pentru ca am reusit intr-un timp destul de scurt sa facem un grup unit si nu cred ca voi avea probleme", a spus Radoi intr-o conferinta de presa.De altlfel, dupa meciul cu Spania, Constantin Budescu a anuntat ca nu va mai veni la lot, deranjat de faptul ca nu a fost folosit la ultima actiune. In aceeasi situatie este si Dan Nistor."Vom avea discutii cu toti cei care au dat acele declaratii. Daca chiar nu mai vor sa vina, o pot face oficial printr-o hartie. Cred ca si ei au fost dupa meci, nu erau foarte calmi si probabil de asta au aparut declaratii", a mai spus Radoi.C.S.