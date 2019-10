Mitrita face lumina in cazul schimbarii din timpul meciului cu Norvegia: Ce i-a transmis lui Cosmin Contra

Ziare.

com

Mitrita spune ca s-a simtit epuizat din punct de vedere fizic si i-a cerut selectionerului sa-l inlocuiasca."I-am cerut schimbare domnului Contra pentru ca nu mai puteam fizic, eram epuizat. M-am gandit sa intre altcineva mai proaspat, care sa poata ajuta echipa", a afirmat Mitrita intr-un interviu pentru Fanatik Vezi si: Contra explica schimbarea lui Mitrita: "Nu numai el a fost pe teren" Alexandru Mitrita a marcat golul "tricolorilor" in meciul incheiat la egalitate cu Norvegia, scor 1-1.Jucatorul lui New York City FC a punctat si in partida din weekend cu Insulele Feroe, in care a oferit si o pasa de gol.