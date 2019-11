Motivul pentru care Dan Petrescu a refuzat nationala Romaniei

Ziare.

Dan Petrescu a fost primul nume pe lista Federatiei Romane de Fotbal, care tocmai se despartise de Christoph Daum."Bursucul" a refuzat, insa, propunerea deoarece promisese ca va ramane la CFR Cluj, astfel ca s-a ajuns la varianta Cosmin Contra."Nu s-a ajuns la negocieri. Am plecat in noaptea de dupa comisia tehnica. S-au strans voturile, s-au contabilizat, s-a facut socoteala si am vazut ca primul a iesit Dan Petrescu. Eu, presedintele si directorul tehnic am plecat cu masina la Cluj", a povestit Vochin la Telekom Sport "A spus e sub contract cu Clujul, ca are un proiect... A fost o problema doar de moralitate. A spus asa: 'Eu aici am inceput un proiect, mi-am dat cuvantul fata de oamenii astia'. Deci nu s-a discutat, nu s-a negociat nimic", a adaugat acesta.Si acum, dupa plecarea lui Cosmin Contra, numele lui Dan Petrescu se afla pe lista oficialilor FRF, dupa cum a dezvaluit recent directorul tehnic Mihai Stoichita.Favorit este, insa, selectionerul de la tineret, Mirel Radoi, potrivit mai multor surse.