Nationala de tineret obtine o victorie uriasa in Portugalia dupa un meci de infarct: Portarul nostru a aparat un penalti in minutul 90+9

La primul meci cu Mirel Radoi pe banca, tinerii fotbalisti romani au facut o partida mare si s-au impus pe terenul unei forte a continentului.Dupa o prima repriza echilibrata, in care Man si Ivan au ratat doua sanse uriase, baietii nostri s-au descatusat in partea secunda.Mai intai, Cicaldau a deschis scorul in minutul 52 din pasa lui Florinel Coman, cu un sut plasat din marginea careului, ce a trimis mingea langa bara.In minutul 59, Dennis Man l-a lasat singur cu portarul pe Ivan, iar acesta a facut 2-0.Din minutul 70, nationala Romaniei a jucat in inferioritate numerica, dupa ce fostul dinamovist Ionut Nedelcearu a primit al doilea cartonas galben.Finalul a fost astfel de infarct, mai ales ca Joao Carvalho a punctat cu o lovitura de cap in minutul 85, iar baietii nostri au tremurat teribil pe final, mai ales ca si Ivan a vazut cartonasul rosu in minutul 90.Portughezii au avut un penalti in al noualea minut de prelungiri, insa portarul Radu a fost eroul nostru si a aparat fenomenal!In urma rezultatelor inregistrate vineri seara, Romania ocupa locul 2 in grupa, cu 15 puncte, iar Portugalia este pe 3, cu 13 puncte. Lider este Bosnia, care are 18 puncte, insa si un meci mai mult disputat.In etapa urmatoare, Romania va intalni Bosnia pe teren propriu, marti de la ora 19:00.C.S.