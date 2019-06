Nationala deloc grozava a lui Contra

Ziare.

In momentul in care a fost numit la prima reprezentativa, Contra a primit o sansa uriasa, istorica. Putea, si mai poate inca, deveni primul selectioner ce pregateste Romania la un turneu final organizat in tara noastra! As indrazni sa spun ca nu poate fi doar primul, ci chiar singurul.Problema lui, dar si a noastra, este ca antrenorul nu pare deloc dispus sa profite de aceasta sansa unica. Pentru ca doar asa pot explica alegerile curioase, sa nu le spun chiar dubioase, din alcatuirea lotului si, mai ales, a echipei de start.Din punctul meu de vedere este de neconceput ca, dupa mai bine de un an si jumatate in functie, dupa ce a avut oportunitati de a testa, Contra sa vina cu o nationala in care sunt titulari Dragos Grigore, Anton, Grozav sau chiar Sapunaru. Este inadmisibil sa folosesti cu incapatanare astfel de jucatori dupa ce n-au dat randamentul asteptat in precedentele partide.Pentru ca despre asta este vorba. Nu conteaza de unde vin Grigore sau Grozav, nu conteaza prin ce campionate joaca si ce fac acolo, important este ce fac si ce nu fac la nationala. Par jucatori de umplutura, adusi numai sa completeze efectivul echipei, ca sa nu intra in inferioritate numerica pe teren!Mai grav este faptul ca selectionerul nu vrea sa inteleaga. Primeste, ca mai toata lumea de altfel, criticile extrem de personal si pare ca insista in alegerile sale tocmai pentru a le demonstra contestatarilor, celor "22 de milioane de selectioneri", asa cum i-a numit, ca are dreptate. Asta in timp ce Romania se apropie de un esec istoric.Scriam la inceput ca tehnicianul Cosmin Contra a primit o oportunitate istorica, una la care Piturca, Iordanescu sau Ienei nici macar n-au visat. Ei bine, aceasta ocazie se transforma usor-usor in prembulul unui dezastru de proportii istorice. Pentru ca nu-mi dau seama cum ar putea fi privit, altfel decat artizanul unui esec fara egal, selectionerul care nu califica Romania la primul si, poate, singurul turneu final organizat de ea.