Nationala Romaniei a urcat in clasamentul FIFA

Tricolorii au reusit acest salt dupa victoria cu Feroe (3-0 in deplasare) si egalul cu Norvegia (1-1 acasa), in preliminariile EURO 2020.Spania, liderul grupei preliminare, a coborat un loc si e pe 8, Suedia stationeaza pe 18, Norvegia a urcat doua pozitii si e pe 45, Feroe a coborat un loc, ajungand pe 110, iar Malta a pierdut trei pozitii, ajungand pe 182.Tricolorii au inceput anul pe locul 25 (februarie), apoi au stationat (aprilie), in iunie au coborat doua locuri, pe 27, in iulie au mai pierdut o pozitie (28), in septembrie au ajuns pe 31, iar acum sunt pe 29.Podiumul ierarhiei e neschimbat, cu Belgia in continuare pe prima pozitie, urmata de campioana mondiala Franta si de Brazilia.Urmatorul clasament va fi publicat pe 28 noiembrie.1 (1). Belgia 1.755 puncte2 (2). Franta 1.7263 (3). Brazilia 1.7154 (4). Anglia 1.6515 (6). Uruguay 1.6426 (5). Portugalia 1.6327 (8). Croatia 1.6318 (7). Spania 1.6259 (10). Argentina 1.61710 (9). Columbia 1.61511 (12). Mexic 1.61312 (13). Olanda 1.60213 (11). Elvetia 1.60114 (14). Danemarca 1.59915 (15). Italia 1.59316 (16). Germania 1.58617 (17). Chile 1.57918 (18). Suedia 1.56319 (19). Peru 1.54820 (20). Senegal 1.54621 (22). Polonia 1.54422 (25). Ucraina 1.53623 (21). SUA 1.53024 (23). Tara Galilor 1.52425 (27). Austria 1.52026 (26). Venezuela 1.51227 (23). Iran 1.50528 (31). Japonia 1.49829 (29). Tunisia 1.49529 (31). Romania 1.495....................................45 (47). Norvegia 1.441110 (109). Insulele Feroe 1.192182 (179). Malta 924...