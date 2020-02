Nationala Romaniei are un nou sponsor

Ziare.

FRF si Maspex Romania au extins parteneriatul inceput cu Cupa Tymbark Junior, iar Bucovina se alatura familiei fotbalului romanesc, dupa cum se arata intr-un comunicat al Federatiei conduse de Razvan Burleanu Prin acest nou parteneriat strategic, Bucovina devine apa oficiala a echipei nationale de fotbal a Romaniei."Ne bucuram sa extindem acest parteneriat cu Maspex Romania prin care am reusit sa dam nastere unei competitii unice, Cupa Tymbark Junior. In aceasta editie, a patra, au luat startul aproape 145.000 de elevi din intreaga tara! Impreuna cu partenerul nostru construim viitorul fotbalului romanesc, a venit momentul ca acesta sa se alature si varfului piramidei si sa fie alaturi de Echipa Nationala in viitoarele provocari. Inca o data am demonstrat ca Federatia Romana de Fotbal este un partener de incredere pentru mediul de business si, astfel, reusim sa continuam cu succes strategie comerciala care a devenit deja un model in asigurarea suportului optim pentru performanta sportiva", a spus Razvan Burleanu.Compania producatoare Maspex Romania va furniza apa imbuteliata si bauturi racoritoare necarbogazoase la actiunile si evenimentele FRF.