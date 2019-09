Nationala Romaniei coboara in clasamentul FIFA

Ziare.

Romania a pierdut acasa cu Spania (1-2) si a invins Malta (1-0) in cele doua meciuri disputate luna aceasta in preliminariile EURO 2020.Tricolorii au inceput anul pe locul 25 (februarie), apoi au stationat (aprilie), in iunie au coborat doua locuri, pe 27, in iulie au mai pierdut o pozitie (28), iar acum au ajuns pe 31.Romania a inceput anul 2018 pe locul 40.Belgia se mentine pe primul loc in ierarhia FIFA, urmata de campioana mondiala Franta, care a urcat o pozitie, in dauna Braziliei.Echipele din grupa Romaniei in preliminariile EURO 2020 au urmatoarele pozitii: Spania - 7 (+2), Suedia - 18, Norvegia - 47 (+3), Insulele Feroe - 109 (-1), Malta - 179 (+2).Urmatoarea ierarhie va fi publicata pe 24 octombrie.Iata cum arata clasamentul FIFA pe luna septembrie:1 (1). Belgia 1.752 puncte2 (3). Franta 1.7253 (2). Brazilia 1.7194 (4). Anglia 1.6625 (6). Portugalia 1.6436 (5). Uruguay 1.6397 (9). Spania 1.6318 (7). Croatia 1.6259 (8). Columbia 1.62210 (10). Argentina 1.614...18 (18). Suedia 1.560...31 (28). Romania 1.490...47 (50). Norvegia 1.435...109 (108). Insulele Feroe 1.191...179 (181). Malta 933