Nationala Romaniei, in pericol sa nu mai joace in acest an

Victor Montagliani, vicepresedinte FIFA, a anuntat ca meciurile internationale programate in acest an ar putea fi amanate pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus.Forul international intentioneaza prin aceasta decizie sa ofere mai mult spatiu pentru disputarea competitiile interne."Campionatele interne raman o prioritate. Daca fotbalul va primi unda verde, ma indoiesc ca primele meciuri vor fi cu spectatori in tribune. Nu vad cum s-ar intampla asta. Cred ca va fi un risc masiv", a afirmat Montagliani, potrivit presei internationale.Nationala Romaniei ar fi trebuit sa dispute anul acesta barajul pentru Campionatul European, precum si meciuri din viitoare editie a Nations League.Mirel Radoi, instalat anul trecut in functia de selectioner al Romaniei, n-a debutat inca pe banca "tricolorilor".De asemenea, nici selectionerul de la tineret, Adrian Mutu, nu a apucat sa debuteze.I.G.