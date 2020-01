Nationala Romaniei incepe cu dreptul campania de calificare la Campionatul Mondial de handbal

Ziare.

com

Romania s-a impus in Italia in primul meci cu 29-24 in fata Georgiei, un meci categoric dominat de elevii noului antrenor al selectionatei noastre, fostul handbalist Rares Fortuneanu.Baietii nostri au avut chiar si 6 goluri avans in prima parte, o prima repriza care s-a incheiat cu scorul de 16-13.Chiar daca partea secunda a inceput mai slab pentru noi, Georgia trecand si la conducerea partidei, "tricolorii" si-au revenit si s-au dezlantuit in ultimele 10 minute.Romania va juca sambata al doilea meci, impotriva nationalei din Kosovo, iar duminica se va duela cu Italia, tara gazda. In cealalta partida din prima etapa, Italia si Kosovo au remizat, 26-26.Doar castigatoarea grupei va merge mai departe, in faza a doua a preliminariilor, cu meciuri eliminatorii in 15-16 si 18-19 aprilie 2020. Daca vom trece si de acea dubla mansa, vom juca un ultim baraj, tot in dubla mansa eliminatorie, programat in iunie 2020.Castigatoarele partidelor de la baraj se vor califica la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, care va avea loc in Egipt.Citeste si: