Nationala Romaniei merge ceas in primul turneu de calificare la Campionatul Mondial de handbal

Romania a invins nationala din Kosovo in turneul din Italia cu scorul de 32-21 in al doilea meci din cadrul turneului de la Benevento, prima faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2021."Tricolorii" au jucat mult mai convingator decat in victoria de vineri cu Georgia, scor 29-24, asa ca diferenta de valoare dintre noi si ex-iugoslavi a fost una clara si categorica.Romania s-a desprins rapid pe tabela cu Kosovo, avand 7-2 in minutul 15 si mai apoi 10-4 in minutul 18, asa cum s-a intamplat de altfel si in partida cu gruzinii.Diferenta la pauza a fost de plus 8, 15-7, iar in partea secunda jocul a fost mai relaxat, baietii lui Fortuneanu putand intra toti, unul cate unul pe teren, pentru ca lotul sa poata fi rulat.S-a evidentiat interul stanga Tudor Botea, care a marcat 7 goluri, toate din actiune in jocul cu kosovarii.32-21 scorul final asadar, iar in aceasta seara de la 21 este programat ultimul joc din etapa secunda, Italia - Georgia.Doar castigatoarea grupei va merge mai departe, in faza a doua a preliminariilor, cu meciuri eliminatorii in 15-16 si 18-19 aprilie 2020. Daca vom trece si de acea dubla mansa, vom juca un ultim baraj, tot in dubla mansa eliminatorie, programat in iunie 2020.Castigatoarele partidelor de la baraj se vor califica la turneul final al Campionatului Mondial din 2021, care va avea loc in Egipt.