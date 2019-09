Nationala Romaniei, promovata de UEFA in Liga B din Nations League

Ziare.

Liga Natiunilor UEFA va avea o noua structura incepand cu editia 2020/21, cuprinzand cate 16 echipe in Ligile A, B si C si 7 echipe in Liga D. Echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului general, cel inregistrat la finalul editiei inaugurale, sezonul 2018/19.UEFA a decis sa faca aceasta modificare a formatului in urma unui proces de consultare care a implicat toate cele 55 de asociatii afiliate UEFA si reflecta dorinta de a se minimiza in continuare numarul de meciuri amicale, se arata intr-un comunicat al Federatiei Romane de Fotbal In plus, prin implementarea acestui noi format se imbunatateste corectitudinea sportiva, deoarece toate echipele din aceeasi grupa vor juca ultimul meci in aceeasi zi si de la aceeasi ora.Formatul fazelor finale ramane neschimbat, cele patru formatii castigatoare ale celor patru grupe din Liga A se vor intani mai departe pentru a stabili campioana Ligii Natiunilor UEFA.Portugalia, Olanda, Anglia, Elvetia, Belgia, Franta, Spania, Italia, Bosnia-Hertegovina, Ucraina, Danemarca, Suedia, Croatia, Polonia, Germania, Islanda.Rusia, Austria, Tara Galilor, Cehia, Scoatia, Norvegia, Serbia, Finlanda, Slovacia, Turcia, Irlanda, Irlanda de Nord, Bulgaria, Israel, Ungaria, ROMANIA.Grecia, Albania, Muntenegru, Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus, Cipru, Estonia, Slovenia, Lituania, Luxemburg, Armenia, Azerbaidjan, Kazahstan, Moldova.Gibraltar, Insulele Feroe, Letonia, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino.De asemenea, Comitetul Executiv UEFA a confirmat ca tragerea la sorti pentru Liga Natiunilor UEFA 2020/21 va avea loc la Amsterdam pe 3 martie 2020, odata cu Congresul UEFA 2020.