Nationala Romaniei, pusa la zid dupa egalul din Norvegia: "E un scor mincinos. Total mincinos"

Fostul mare portar al Stelei considera ca scorul "e mincinos" si ca doar interventiile lui Tatarusanu si greselile de arbitraj ne-au permis sa ne intoarcem cu un punct din aceasta deplasare."E un scor mincinos. Total mincinos. De ce nu au jucat Ianis Hagi si Tucudean de la inceput? Scorul putea lua proportii, daca nu erau interventiile lui Tatarusanu. Arbitrajul a fost bun pentru noi. Degeaba ne unflam in pene. Egalul nu e bun, noua ne trebuiau trei puncte", a tunat Duckadam la Digi Sport. 2-2 a fost scorul intalnirii jucate, vineri seara, la Oslo, in cadrul Grupei F a preliminariilor pentru Campionatul European din 2020.Cu un sfert de ora inainte de finalul meciului, nordicii conduceau cu 2-0, dupa golurile marcate de T. Elyounoussi (min.56) si Odegaard (min.70), insa Claudiu Keseru a restabilit egalitatea cu doua goluri inscrise in minutele 76 si 90+1.Pentru nationala Romaniei urmeaza meciul din Malta, programat luni seara.I.G.