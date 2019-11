Nationala Romaniei s-a prabusit in clasamentul FIFA

Ziare.

In clasamentul FIFA dat publicitatii joi, "tricolorii" ocupa locul 37, cu 8 pozitii mai jos fata de luna trecuta.1.475 de puncte are reprezentativa noastra in aceasta ierarhie.Adversara din semifinalele barajului pentru Campionatul European de anul viitor, Islanda, se afla pe locul 39, cu 1.464 de puncte.Primul loc e ocupat in continuare de Belgia (1.765 puncte), urmata de Franta (1.733 puncte) si Brazilia (1.712 puncte).Myanmar e protagonista lunii, cu o urcare de 11 locuri, pana pe pozitia 136.Ultima ierarhie din acest an va fi data publicitatii pe 19 decembrie.I.G.